Fransk politi har lørdag måtte bruge tåregas mod op mod 1500 demonstranter, som forsøgte at bryde igennem sikkerhedsafspærringerne ved Champs Elysees i Paris, fortæller Reuters og AFP.

Den frankse indenrigsminister, Christophe Castaner, oplyser, at mindst 39 personer er anholdt.

Myndighederne frygter, at yderliggående grupper fra det yderste højre og venstre på det politiske spektrum forsøger at infiltrere en gruppe demonstranter, der er imod skatter på diesel og højere priser. Det skyldes bl.a., at mange familier i provinsen er afhængige af deres biler.

I videoen nedenfor kan du følge demonstrationerne LIVE i Paris.

I to uger har demonstranter - de såkaldte 'gule veste' - blokeret veje på tværs af Paris i protest mod stigende oliepriser og leveomkostninger. Den store gruppe af selvorganiserede demonstranter har taget fået deres navn som følge af de gule refleksveste, som de har båret siden de i sidste uge fyldte i gadebilledet.

AFP Foto: LUCAS BARIOULET Vis mere AFP Foto: LUCAS BARIOULET

AFP Foto: LUCAS BARIOULET Vis mere AFP Foto: LUCAS BARIOULET

Demonstrationerne har med barrikader, hærværk og voldelige sammenstød med politiet forvandlet den populære og dyre indkøbsgade Champs-Élysées til en kampplads. Lørdag formiddag ses flere hundrede personer iført gule veste og gasmasker. Flere fjerner gadens brostene som kasteskyts mod politiet.

Synet af vandkanoner og tåregas fik den franske præsident Emmanuel Macron til at beskrive det som »krigslignende scener.«

Selvom hærværk og skader fra de omfattende demonstrationer er gået ud over virksomhedsdrivende i området, oplever de 'gule veste'' ifølge Reuters en bred folkelige opbakning.