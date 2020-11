I alt er seks personer blevet anholdt efter torsdagens angreb i Nice, hvor tre personer blev dræbt.

Fransk politi har anholdt yderligere to mænd i forbindelse med efterforskningen af et knivangreb i den sydfranske by Nice, som kostede tre personer livet.

Det oplyser politikilder søndag til det franske nyhedsbureau AFP.

Dermed tilbageholder politiet i alt seks personer, der skal afhøres i sagen.

Den 21-årige tunesiske mand, der er sigtet for at have skåret halsen over på en kvinde og have dræbt to andre i Notre-Dame-kirken i Nice, blev søndag skudt af politiet og er i kritisk tilstand.

Politiet er ved at afhøre de øvrige anholdte om deres forbindelse til den mistænkte gerningsmand.

Det er fortsat uklart, om gerningsmanden fik hjælp af andre til angrebet, som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har beskrevet som et islamistisk terrorangreb.

De to mænd, der senest er blevet anholdt, er henholdsvis 25 og 65 år. Det er sket lørdag, hvor politiet har anholdt dem i deres egne hjem, oplyser en anonym politikilde.

- Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvorvidt andre var involveret, hvad der var hans motivation for at rejse til Frankrig, og hvornår idéen (om angrebet, red.) rodfæstede sig i ham, sagde an anden anonym kilde lørdag til AFP.

Den 21-årige mand ankom fra Tunesien til den italienske ø Lampedusa 20. september, hvorfra han rejste videre til Frankrig, hvor han ankom 9. oktober.

Han ankom med tog til Nice klokken 06.47 torsdag morgen. På togstationen vendte han sin jakke på vrangen og skiftede sko, inden han gik mod kirken i centrum af Nice.

Ud over gerningsvåbnet havde han yderligere to knive med ind i kirken. Derudover medbragte han et eksemplar af Koranen.

Situationen i Frankrig har været højspændt, siden tegninger af profeten Muhammed blev genoptrykt i satiremagasinet Charlie Hebdo i begyndelsen af september.

Siden da er Frankrig blevet udsat for flere angreb, herunder halshugningen af en skolelærer i udkanten af hovedstaden Paris.

