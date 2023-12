Franske myndigheder har anholdt 41 personer i razziaer mod en yogasekt. Blandt dem er sektens rumænske leder.

I forbindelse med razziaer mod en kontroversiel yogasekt har de franske myndigheder tirsdag anholdt 41 personer.

Også sektens leder, den rumænske guru Gregorian Bivolaru, er blevet anholdt.

Det fortæller en kilde tæt på sagen til det franske nyhedsbureau AFP.

Sekten er anklaget for adskillige overgreb under Bivolarus ledelse, siger kilden ifølge AFP.

Det drejer sig om et netværk kaldet Movement for Spiritual Integration into the Absolute (MISA), som driver adskillige yogaskoler og relaterede aktiviteter.

Lederen Gregorian Bivolaru har gentagne gange været i myndighedernes søgelys i de senere år.

Det har han været i forskellige lande som Rumænien, Sverige og Frankrig.

De 41 personer er blevet arresteret omkring Frankrigs hovedstad, Paris, og i det sydlige Frankrig. Omkring 175 politibetjente blev udsendt til operationen.

AFP's kilde fortæller, at 26 kvinder, hvoraf flere angiveligt blev tilbageholdt mod deres vilje, blev løsladt under aktionen.

Kilden siger, at sekten har "flere hundrede" medlemmer, men der er ikke noget præcist tal tilgængeligt.

I det hele taget er MISA omgivet af en vis mystik.

Anholdelserne følger efter en undersøgelse af sekten, der blev iværksat af anklagemyndigheden i Paris i juli.

Sekten er blandt andet mistænkt for kidnapning, voldtægt og menneskehandel.

Ifølge kilden underviser MISA i tantra yoga med det formål at "konditionere ofre til at acceptere seksuelle relationer via mentale manipulationsteknikker, som forsøger at eliminere enhver forestilling om samtykke".

Kvinder bliver også opfordret til at acceptere seksuelle forhold med gruppens leder og at acceptere at deltage i pornografisk indhold i Frankrig og i udlandet, siger kilden.

I 2004 blev den kontroversielle guru evakueret af specialpolitistyrker i Rumæniens hovedstad, Bukarest, i forbindelse med en retssag mod ham.

Året efter indvilligede Sveriges højesteret i at give Gregorian Bivolaru politisk flygtningestatus, da han påstod at være forfulgt at rumænske myndigheder.

