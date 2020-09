Fransk politi har anvendt tåregas for at opsplitte grupper under demonstrationer i Paris lørdag.

Fransk politi har lørdag brugt tåregas og anholdt over 200 personer under protester i landets hovedstad, Paris.

Det er sket under demonstrationer arrangeret af græsrodsbevægelsen De Gule Veste.

Det er de første demonstrationer i hovedstaden anført af De Gule Veste, siden Frankrig lukkede ned på grund af coronasituationen i landet.

Bevægelsen, som er opkaldt efter de selvlysende veste, begyndte sent i 2018 at protestere i Frankrig.

De omfattende protester, som spredte sig fra hovedstaden til hele landet, var imod skat på brændstof og økonomiske reformer. Og de satte præsident Emmanuel Macron under massivt pres.

Midt på dagen lørdag mødtes hundreder af demonstranter ved startsteder for to godkendte demonstrationer.

Den ene demonstration forløb problemfrit og uden optøjer. Men den anden blev mødt af politiet, da grupper bevægede sig væk fra den godkendte rute og satte ild til skraldespande og biler.

Nogle af demonstranterne bar sort tøj og gik med flag fra en antifascistisk bevægelse.

Det indikerer, at mere radikale grupper var til stede under demonstrationen. De sortklædte under demonstrationerne er før blevet peget på som årsagen til vold under protesterne i Frankrig.

Klokken 15.45 dansk tid havde politiet i Frankrig anholdt 222 personer. Mange blev anholdt for at bære redskaber, som kan bruges som våben.

Ud på eftermiddagen benyttede politiet sig fortsat af tåregas for at splitte mindre grupper op.

Tilbagevendelsen af protesterne ledt an af De Gule Veste sker, samtidig med at Frankrig kæmper med en genopblussen af coronavirus.

Premierminister Jean Castex har oplyst, at der er tiltag på vej, som skal sørge for flere test og strengere restriktioner. Det skal sikre, at landet slipper for at skulle lukke ned ligesom i foråret.

Demonstranterne lørdag blev af politiet bedt om at overholde coronaregler.

I Paris, som er en af de hårdest ramte områder i Frankrig, er det obligatorisk at bære mundbind på gaden.

/ritzau/Reuters