Ifølge fransk indenrigsminister har et tip udløst en politiaktion i bydel to dage efter angreb på julemarked.

Snesevis af franske politifolk og en enhed fra specialstyrken Raid har torsdag eftermiddag afspærret et område i den sydlige del af Strasbourg.

Det er her, drabsmanden fra et julemarked sidst er set.

Det fortæller en journalist fra AFP på stedet.

Politiet har afspærret adskillige gader i bydelen Neudorf kun en kort køretur fra Strasbourgs bymidte.

Det er i denne bydel, at den formodede gerningsmand, Cherif Chekatt, kom i skudkamp med betjente, efter han var trådt ud af en taxi tirsdag aften.

Der er ingen officiel bekræftelse på, at politiets aktion har forbindelse til skyderiet på julemarkedet i Strasbourg tirsdag aften.

Indenrigsminister Christophe Castaner fortæller det franske senat, at politiet er gået i aktion på grundlag af et tip. Det skriver Reuters.

Angrebet tirsdag har kostet tre mennesker livet. 13 er såret.

Over 700 politifolk er sat ind i jagten på ham. Han er eftersøgt for at have skudt kunder og stukket flere med kniv på byens populære julemarked.

En person, der kort efter angrebet blev erklæret hjernedød, blev torsdag meldt som det tredje dødsoffer efter angrebet.

/ritzau/AFP