To franske statsborgere er blevet skudt og dræbt i Port-au-Prince i Haiti.

Parret var i weekenden fløjet til landet i Caribbean for at adoptere et barn.

Det oplyser kilder til nyhedsbureauet AFP.

En talsmand fra den franske ambassade har bekræftet dødsfaldene.

Talsmanden ønsker ikke at give detaljer om omstændighederne for deres død.

Andre kilder oplyser dog over for nyhedsbureauet, at parret var rejst til Port-au-Prince for at adoptere deres første barn.

En kilde oplyser, at de blev skudt og dræbt i et væbnet røveri, der endte galt.

AFP har været i kontakt med officielle franske kilder, der bekræfter, at parret havde fået grønt lys til at adoptere.

Haiti har i de seneste måneder været ramt af flere voldsomme demonstrationer, som startede i forbindelse med brændstofmangel.

Sidenhen har de dog udviklet sig til en kampagne mod præsidenten Jovenel Moise.

Ifølge nyhedsbureauet er mindst 42 personer blevet dræbt og endnu flere kommet til skade i forbindelse med demonstrationer mod regeringen i Haiti.

Det franske udenrigsministerium anbefaler franske statsborgere til at udsætte rejser til Haiti indtil videre.