Frankrig kan risikere at skulle lukke for tredje gang for at inddæmme massiv coronasmitte, advarer minister.

Den franske regering vil ikke udelukke, at en tredje nedlukning af landet kan blive nødvendig, hvis ikke coronasmitten kommer under kontrol.

Det siger landets sundhedsminister, Olivier Véran, søndag.

- Vi vil aldrig udelukke tiltag, der er nødvendige for at beskytte befolkningen, siger han til avisen Le Journal du Dimanche.

- Det betyder ikke, at vi har taget en beslutning, men at vi holder øje med situationen time for time, tilføjer ministeren.

Frankrig har på det seneste registreret omkring 15.000 nye smittetilfælde om dagen.

Fredag registrerede myndighederne så også landets første tilfælde af den nye og mere smitsomme coronavariant, som for nylig blev opdaget i Storbritannien.

Det skete, da en fransk mand blev testet positiv for den nye variant i byen Tours syd for Paris, efter at han forleden vendte tilbage til Frankrig fra London, hvor han bor til daglig.

Der har endnu ikke været meldinger om, at smitten med den nye virusvariant skulle have spredt sig til andre i landet.

Den nye variant kan ifølge eksperter være op til 70 procent mere smitsom end den mere almindelige variant af virusset. Opdagelsen har fået mere end 50 lande til at indføre rejserestriktioner overfor Storbritannien.

Frankrig lukkede 20. december grænsen mod Storbritannien i 48 timer som et af de første lande i verden.

Den er siden blevet delvist åbnet igen for at give franske borgere mulighed for at rejse hjem. Det skete også for at taget presset af en massiv ophobning af gods og lastbiler på den britiske side af grænsen.

Frankrig modtog sammen med adskillige andre europæiske lande lørdag de første doser af vaccinen fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech.

Planen er, at landet fra søndag begynder at vaccinere frontlinjearbejdere og personer i de mest sårbare grupper mod coronavirus.

/ritzau/AFP