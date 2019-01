Ved grænsen til Belgien er Frankrig i fuld gang med at udrydde vildsvin. Der rejses også et hegn.

Frankrigs hær skal hjælpe jægere med at finde og skyde vildsvin ved Frankrigs grænse til Belgien.

På den belgiske side er der registreret afrikansk svinepest blandt vildsvin, og Frankrig frygter, at syge vildsvin vil løbe over grænsen.

Det kan øge risikoen for, at svinebedrifter i Frankrig bliver smittet.

Frankrig vil også bygge et grænsehegn, der er halvanden meter højt for at holde belgiske vildsvin ude. Hegnet bliver 100 kilometer langt.

Det franske landbrugsministerium siger, at Belgien også er ved at rejse et vildsvinehegn.

Afrikansk svinepest smitter ikke mennesker, men sygdommen er dødelig blandt svin.

Svin kan smitte hinanden, men eksperter siger, at smitten også kan overføres fra andre kilder, herunder via madaffald eller menneskers tøj.

Der findes ingen vaccine mod smitten.

Tilbage i september blev der registreret et tilfælde af et vildsvin i Belgien med afrikansk svinepest.

Tidligere i januar blev der fundet endnu et tilfælde mindre end en kilometer fra grænsen til Frankrig.

Det har fået de franske myndigheder til at gå i aktion, og her kommer hæren ind i billedet, siger landbrugsminister Didier Guillaume.

- Vi har mobiliseret jægere og får logistisk hjælp fra hæren til at udrydde vildsvin i en "hvid zone", siger han.

Denne zone, der er på 78 kvadratkilometer, ligger op til grænsen, og her skal der ifølge ministeren skydes mellem 500 og 600 vildsvin.

Det ventes at tage mellem to og tre uger.

En talsmand for hæren siger, at soldaterne ikke skal skyde vildsvin. Det lader de jægerne om.

Men soldaterne udlægger fælder og finder frem til dyrene, som jægerne så kan nedlægge.

I øvrigt planlægger Danmark også at rejse et vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland i Sønderjylland. Det ventes, at det er klar til at blive rejst i efteråret.

/ritzau/Reuters