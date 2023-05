Den franske maler Henri Matisses lejlighed i kystbyen Nice er blevet sat til salg.

Og prisen lyder på intet mindre end 2,48 millioner euro, hvilket svarer til 18,5 millioner danske kroner.

Det skriver Finans.

Lejligheden, der ligger placeret i midten af den franske kystby, er omkring 550 millioner kroner billigere end Henri Matisses dyreste kunstværk.

Kunstværket 'Odalisque couchée aux magnolias' satte nemllig i 2018 auktionsrekord, hvor det blev solgt for 560 millioner kroner.

Henri Matisse købte lejligheden tilbage i 1918, og i over 10 år agerede den som de private gemakker for den franske maler, der anses for at være en af de største kunstnere i det 20. århundrede. Han blev især kendt for sine découpager.

Af salgsannoncen fremgår det, at der er tale om en femværelseslejlighed, heraf to soveværelser, fordelt på 165 kvadratmeter med havudsigt fra tredje sal.

Derudover vil den kommende ejer af franskmandens lejlighed også kunne nyde en swimmingpool, tennisbane og en stor kælder.