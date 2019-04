Skibet fra den franske flåde ventes at skabe øgede spændinger i forholdet mellem Vesten og Kina.

Et fransk krigsskib har foretaget en sjælden sejlads i det strategisk vigtige Taiwanstræde for at markere støtte til USA's insisterer på, at det er et internationalt farvand.

Skibet fra den franske flåde, som sejlede gennem strædet tidligere i denne måned, ventes at skabe øgede spændinger i forholdet mellem Vesten og Kina.

Kina siger, at det er illegalt for andre nationer at sejle i strædet.

Det franske krigsskibs sejlads er et tegn på, at USA's allierede i stigende grad insisterer på retten til fri navigation i internationale stræder nær Kinas. Dette kan blive fulgt op af Japan og Australien med lignende operationer.

Taiwanstrædet er et farvand mellem Kina og Taiwan. Det er 180 kilometer langt, og på sit smalleste punkt er det 130 kilometer bredt.

Den franske operation sker på et tidspunkt, hvor spændinger er taget til mellem USA og Kina på grund af handelskrig og uenighed om Taiwan.

I Kina er det opfattelsen, at Taiwan er kinesisk territorium, der før eller siden skal samles. Kina har gentagne gange sendt militære fly og skibe ind på Taiwans territorium i de seneste år og arbejdet på at isolere landet internationalt, så det i dag kun har få diplomatiske allierede.

Franske embedsmænd siger til AFP, at det franske skibs passage gennem strædet betød, at Kina meddelte Frankrig, at det ikke længere var inviteret til at deltage i markeringen af 70-årsdagen for oprettelsen af den kinesiske flåde.

Chen Chung-chi, som er talsmand for Taiwans forsvarsministerium, siger, at Taiwanstrædet er en del af et travlt internationalt farvand, og at det er nødvendigt, at fartøjer fra alle lande kan passere gennem det.

Kina mener selv, at landet "med rimelighed" har udvidet landets øer i de omstridte Sydkinesiske Hav, hvor der er blevet opført en lang række byggeprojekter - blandt andet 290.000 kvadratmeter radarfaciliteter.

