Den franske kosmetikkæde L'Occitane har meddelt, at den lukker sine butikker og webshops i Rusland.

Det sker efter flere dage, hvor virksomheden har forsøgt at forsvare sin fortsatte tilstedeværelse i Rusland, skriver BBC.

Så sent som i sidste uge slog L'Occitane fast over for BBC, at de ville holde deres russiske butikker åbne for at beskytte de ansatte mod mulige repressailer.

Det fik flere kunder til at kritisere virksomheden og opfordre til boykot.

Og fredag aften vendte L'Occitane altså på en tallerken og besluttede sig for at lukke ned for sine aktiviteter i Rusland.

»Set i lyset af den enorme menneskelige lidelse, der er forårsaget af den eskalerende militæraktion i Ukraine og for at beskytte vores medarbejdere verden over mod potentiel offentlig aggression, har vi besluttet at lukke vores egne butikker og e-shops i Rusland,« lyder det i en erklæring fra virksomheden.

Hundredvis af internationale mærker, herunder L'Oreal og Estee Lauder, har allerede lukket deres butikker i Rusland.

L'Occitane havde sidste år en omsætning på 11 milliarder kroner.