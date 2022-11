Lyt til artiklen

En af Frankrigs højest rangerende kardinaler i den katolske kirke har indrømmet at have misbrugt en 14-årig pige for 35 år siden og meddelt, at han trækker sig fra sine religiøse pligter.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Guardian.

»For 35 år siden, da jeg var præst, opførte jeg mig på en forkastelig måde mod en ung pige på 14 år. Min opførsel har uundgåeligt forårsaget alvorlige og varige konsekvenser for denne person,« lød det fra 78-årige Jean-Pierre Ricards.

Det skete mandag på et pressemøde af præsidenten for den franske bispekonference, ærkebiskop Éric de Moulins-Beaufort, der berettede, at i alt 11 biskopper og tidligere biskopper, inklusive Jean-Pierre Ricards, er blevet ramt af anklager i forbindelse med seksuelt misbrug i forskellige sager efterforsket af franske rets- eller kirkemyndigheder.

Jean-Pierre Ricards fortalte desuden, at han har været i dialog med offeret og bedt hende om tilgivelse – hvornår dette fandt sted, er han dog ikke kommet nærmere ind på.

I mandagens tale bad han også om tilgivelse fra alle dem, han »sårede« med sin udtalelse.

Den 78-årige kardinal plejede at være ærkebiskop af Bordeaux i det sydvestlige Frankrig, indtil han trak sig tilbage fra denne stilling i 2019 for at tjene i sit hjemlige bispedømme Dignes-les-Bains i den sydlige del af landet. I 1980erne var han præst i ærkebispedømmet Marseille.

Sidste år anslog en uafhængig kommission i en undersøgelse, at omkring 330.000 børn var blevet seksuelt misbrugt af præster eller andre kirkerelaterede personer i Frankrig over en periode på 70 år.