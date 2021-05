Kidnappet journalist blev bortført fra den nordlige by Gao af en gruppe, som er tilknyttet al-Qaeda.

En fransk journalist er blevet kidnappet af en jihadistgruppe i Mali. Det bekræfter de franske myndigheder og Journalister Uden Grænser.

Den kidnappede journalist, Olivier Dubois, blev bortført fra den nordlige by Gao af en gruppe, som er tilknyttet al-Qaeda.

En video, der er lagt ud på sociale medier, viser en tilfangetaget Dubois, som siger, at han er blevet kidnappet. Han beder familie, venner og de franske myndigheder om at arbejde for at få ham løsladt.

Olivier Dubois, arbejder mest for ugetidsskriftet Le Point Afrique, men også for dagbladet Libération og andre medier.

Det franske udenrigsministerium bekræfter, at journalisten er bortført og er i kontakt med hans familie og med regeringen i Mali.

Dubois kom ikke tilbage til sit hotel efter en frokostaftale 8. april, oplyser Journalister Uden Grænser.

Den politiske situation i Mali har været præet af kaos, siden en oprørsgruppe i hæren i 2012 fjernede landets præsident. Det efterfølgende magttomrum blev udfyldt af et islamistisk oprør, hvilket udløste en fransk intervention.

/ritzau/AFP