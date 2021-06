Det franske datterselskab af den svenske møbelgigant Ikea er blevet idømt en bøde på en million euro – svarende til 7,4 millioner danske kroner.

Derudover er en tidligere topchef blevet idømt en betinget fængselsdom som følge af anklager om, at der blev ulovligt spioneret på kunder og ansatte.

Det skriver Sky News.

Den franske afdeling af indretningsgiganten blev fundet skyldige i at have misbrugt personlige oplysninger, som daterer helt tilbage til 2012, hvor beskyldningerne første gang kom frem.

På det tidspunkt blev fire personer fyret, skriver Sky News, men man nægtede at have spioneret på nogen.

En politiefterforskning blev efterfølgende igangsat for at undersøge beskyldningerne, der blandt andet gik på, at møbelbutikkerne havde betalt for at få adgang til politidokumenter og -registre, som indeholdt information om specifikke personer.

Møbelgigantens franske afdeling var angiveligt især interesseret i at samle snavs om ansatte med fagforeningsrelation eller gæld samt belastende oplysninger om utilfredse kunder, der havde formastet sig til at klage.

Eksempelvis over beskadigede varer eller forsinkede leverancer.

Anklagemyndigheden i sagen var gået efter at idømme den franske afdeling en bøde på to millioner euro – men det endte med én million euro.

Den tidligere chef for Ikea France, Jean-Louis Baillot, blev derudover idømt en bøde på 50.000 euro (370.000 danske kroner) for at opbevare personlige oplysninger, og han fik en toårig betinget fængselsdom.