Kampe mellem militante islamister og hæren i Mozambique får Total til at suspendere operationer, siger kilder.

Den franske energigigant Total har trukket alle sine ansatte ud af det nordlige Mozambique, hvor selskabet har et naturgasanlæg.

Det oplyser kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

I regionen kæmper Mozambiques militær mod islamister med tilknytning til Islamisk Stat.

Ifølge kilderne besluttede Total at trække sine folk væk fra Afungi-anlægget, da den militante gruppe tilsyneladende nærmede sig området.

- Total er væk, siger en sikkerhedskilde til AFP og tilføjer, at "det vil blive svært at overbevise dem om at komme tilbage" i år.

- Alle faciliteter er forladt, tilføjer en militærkilde.

Total har ikke umiddelbart kommenteret oplysningen. Men i sidste uge måtte selskabet opgive at fortsætte et planlagt byggeri på stedet på grund af volden.

Mozambiques regering siger, at snesevis af mennesker er blevet dræbt, siden en militant gruppe i sidste uge indledte et angreb på byen Palma.

Det er et område, hvor der ligger store gasprojekter til en værdi af et tocifret milliardbeløb i dollar.

Det var ikke umiddelbart muligt for Reuters at få en kommentar fra forsvarsministeriet til, om de militante truer dette område, der er så afgørende for Mozambiques økonomi.

Men en talsmand for militæret sagde til en radiostation i det sydafrikanske land, at de militante ikke kan indtage Afungi.

- Det er beskyttet. På intet tidspunkt var dets integritet på spil, siger militærets talsmand, Chongo Vidigal.

Hjælpeorganisationer mener, at titusinder af mennesker er flygtet fra angrebet.

Det er uklart, hvor mange der er blevet dræbt. Blodige videoer, der er blevet delt på internettet, viser lig og ligdele ligge spredt på veje i området.

FN's Fødevareprogram (WFP) har indtil videre indstillet de fly fra Palma, der skulle evakuere de mennesker, der er påvirket af volden, ud af området. Det skyldes, at sikkerhedssituationen er forværret, siger en talskvinde.

Hun tilføjer dog, at de fly, der transporterer udviklingsarbejdere og fødevarer, fortsat flyver.

/ritzau/Reuters