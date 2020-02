Dreyfus-film fra omstridt fransk-polsk filmveteran er tilløbsstyrke i Paris, men den har udløst splittelse.

Fransk politi kæmpede fredag aften kortvarigt mod demonstranter i Paris forud for uddelingen af de franske Oscars - Cesar-priserne. Demonstranterne aktionerer mod filminstruktøren Roman Polanski.

- Vi er kvinder, og vi er stolte, råbte to kvindelige demonstranter, som blev ført væk af politiet.

Polanskis nye film "An officer and a spy" om Dreyfus-affæren er blandt de prisnominerede film. Men instruktøren har meldt afbud til prisfesten.

Den 86-årige Polanski har sagt, at han frygter at blive udsat for "en offentlig lynchning", og at medierne forsøger at gøre ham til "et uhyre".

"Skam over en industri, som beskytter voldtægtsforbrydere", hed det på en plakat.

Instruktøren har tilstået, at han havde sex med en 13-årig pige i 1977 og flygtede fra USA for at undgå straf. Han afviser andre beskyldninger, som er blevet fremsat mod ham.

I november anklagede den franske model og skuespiller Valentine Monnier Polanski for at have forgrebet sig på hende i 1970'erne.

Skuespillerne og produktionsholdet bag filmen boykotter Cesar-uddelingen, efter at den franske kulturminister har sagt, at priser til en instruktør, som er anklaget for voldtægt, vil sende et forkert signal i MeToo-æraen.

Den nye film fra den fransk-polske filmveteran er et tilløbsstyrke i Frankrig. Den er nomineret til 12 Cesar-priser - blandt andet hovedpriserne Bedste Film og Bedste Instruktør.

Striden om priser til Polanski har splittet Frankrig, hvor MeToo-bevægelsen ikke har samme gennemslagskraft som i USA og en del af EU-landene. Franske kritikere kalder bevægelsen puritansk og mandefjendsk.

Filmen er baseret på en roman af den britiske forfatter Robert Harris, som har beskrevet retsforfølgelsen og justitsmordet på den franske jødiske officer Alfred Dreyfus i 1890'erne.

Op til Cesar-festen skrev den tidligere franske filmstjerne Brigitte Bardot, at "vi bør alle være taknemmelig for, at Polanski lever og redder fransk film fra middelmådighed".

