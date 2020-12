Det er med at væbne sig med tålmodighed. Vi må vente i næsten et helt år endnu, før vi kan vende tilbage til et liv, der nærmer sig det, vi havde, før vi fik coronavirussen at slås med.

Sådan ser virkeligheden ud ifølge præsidenten for det franske videnskabelige råd, der rådgiver den franske regering om covid-19-pandemien. Det skriver france24.com.

Rådets præsident advarede alle om, at vaccinationerne vil tage sin tid. Først til efteråret er man ved at være igennem med dem, sagde han i et interview fredag.

»Vacciner er et stort håb, men hvis man ser på de vaccinemuligheder, vi har i Frankrig og andre steder i Europa, så har vi brug for tid,« siger Jean-François Delfraissy til den franske tv-station BFM TV.

Emmanuel Macron holder her en videokonference mens han er testet positiv for civid-19. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Emmanuel Macron holder her en videokonference mens han er testet positiv for civid-19. Foto: CHARLES PLATIAU

»Produktionen af vaccinen bliver langsommere, end vi forestillede os for 14 dage eller tre uger siden. Vi vil ikke opleve nogen mangel på vaccine, men den vil blive spredt mere ud over tid,« tilføjede han.

De næste seks måneder vil fortsat være besværlige. En vaccinekampagne vil vare de første tre-fire måneder af 2021. Da han blev spurgt, om det betyder, at et normalt liv må vente til efteråret, sagde Delfraissy, at det var sandsynligt.

Hans kommentarer kommer kun dagen efter, at den franske præsident Emmanuel Macron blev den seneste statsleder med covid-19. Den 42-årige præsident går i selvisolation i syv dage, oplyser hans kontor i Élysée Palæet.

Også den franske premierminister, Jean Castex, og Macrons kone, Brigitte Macron, går i selvisolation, selvom de ikke har symptomer.

Her på ejendommen La Lanterne, der er en del af slottets Versailles ejendomme, er den franske præsident Emmanuel Macron gået i selvisolation. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Her på ejendommen La Lanterne, der er en del af slottets Versailles ejendomme, er den franske præsident Emmanuel Macron gået i selvisolation. Foto: CHARLES PLATIAU

Macron var til EU-topmøde i forrige uge, og præsidenten for Det Europæiske Råd, Charles Michel, den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, og den portugisiske ditto, Antonio Costa, er også gået i selvisolation.

Tidligere i denne uge har Frankrig løsnet lidt op for restriktionerne mod coronavirussen, selvom antallet af smittede med covid-19 fortsat er højt.

Der gælder stadig et udgangsforbud fra klokken 20 om aftenen, mens såvel restauranter og cafeer som teatre og biografer er lukkede.

Covid-19 har kostet over 59.000 liv i Frankrig.