Corona-situationen i Paris er nu så alvorlig, at lægerne ikke kan følge med. »Vi har nu 120 procent belægning på intensiv. Situationen er alarmerende.«

41 parisiske læger skrev i weekenden et åbent brev til præsident Emmanuel Macron. Her advarer de om uoverskuelige konsekvenser af den tredje covid-19-bølge, der den seneste måned har oversvømmet den franske hovedstad og store dele af resten af Frankrig. B.T har talt med en af forfatterne til brevet.

»Vi står nu over for en virkelighed, hvor læger skal træffe daglige valg om, hvem der lever og dør – hvem får lov at få en intensivseng og livreddende medicin, og hvem der ikke gør. Det valg træffes hurtigt og ud fra alder og ganske få andre faktorer. Så pressede er vi. Det er forfærdeligt,« siger infektionslæge Benjamin Davido fra Raymond-Poincarre-hospitalet i Paris til B.T.

Han fortæller, at der dagligt i Frankrig nu er mindst 40.000 nye covid-19-tilfælde, at tallet fortsat stiger faretruende, og at Paris er særlig hårdt ramt.

»Vi kan ikke følge med. Vi er tvunget til at skulle lege Gud. Men vi er læger og mennesker, og det burde ikke være sådan her.«

Den eksplosive stigning i Frankrig tilskrives, at den såkaldte britiske variant, som er betydeligt mere smitsom, nu har taget fuldstændigt over. Men også, at myndighederne med Emmanuel Macron i spidsen har nægtet at lukke samfundet helt ned igen.

Han mente i januar ikke, at den franske befolkning kunne holde til endnu en nedlukning, og derfor valgte han en blød lockdown-variant, som han kalder »den tredje vej«.

»Det var den rigtige beslutning ikke at lukke Frankrig ned i slutningen af januar, for vi så ikke en eksplosiv vækst i smittede, som alle udregninger havde forudset. Jeg kommer ikke til at give et mea culpa (min skyld). Jeg fortryder intet og accepterer ikke dette som en fejl,« sagde Macron ved EU-topmødet torsdag.

Mange andre franskmænd er uenige. Deriblandt de 41 læger fra Paris, der har skabt overskrifter internationalt med deres åbne brev, der kræver politisk handling nu:

»Vi har aldrig oplevet noget lignende selv under de værste terrorangreb på vores by,« skrev lægerne i brevet med reference til terrorangrebet i 2015 i Paris, der dræbte 130 franskmænd og sårede mange flere.

På trods af de skræmmende spor fra London få hundrede kilometer væk fastholdt den franske regering kun delvist at lukke ned, selv da det stod klart, at den britiske covid-19-variant nu havde fat i befolkningen. Macrons forklaring var hensyn til økonomien.

Lægernes åbne brev har lagt nyt pres på præsident Macron for at lukke Frankrig helt ned allerede i denne uge. Storbritannien forventes at lukke grænsen helt mod Frankrig, og Tyskland har delvist lukket grænserne.

»Vores store frygt nu er, at de næste to uger vil medføre en yderligere eksplosion i antallet af smittede. Påsken er traditionelt et tidspunkt, hvor folk besøger familie og venner, og det kan bidrage til at gøre ondt værre,« siger Benjamin Davido til B.T.

Et andet alarmerende element ved den eskalerende franske covid-19-smitte er yderligere spredning af den frygtede sydafrikanske variant, som lægerne mener er mere modstandsdygtig over for de tilgængelige vacciner.

»Undersøgelser viser, at op mod 10 procent af de nye tilfælde i Frankrig er den sydafrikanske variant. Det er meget bekymrende, og vi bør gøre, hvad vi kan, for at holde den ude,« sagde professor Neil Ferguson fra Imperial College London til BBC forleden.

Han ser Frankrig som et muligt centrum for spredning af den frygtede variant i hele Europa. »Det bliver næsten umuligt at holde varianten nede på sigt,« siger han til BBC.

Infektionslægen Benjamin Davido erkender, at den sydafrikanske variant findes også i Paris, men lige nu er den ikke højeste prioritet for de franske læger, der har nok at gøre med bare at følge med.

»Det, vi har set, er en eksplosiv eskalering af smitten, formodentlig som følge af den vinterferie, vi har i Frankrig i februar. Vi kunne se, at i ugerne efter, der steg den daglige smitte fra cirka 25.000 om dagen til cirka 40.000. Den forestående påskeferie kan desværre gøre problemet endnu værre,« siger Benjamin Davido.

Præsident Macron sagde i weekenden, at Frankrig, der denne uge sætter tempo på vaccinationsudrulningen, forventer at åbne samfundet helt op til juni. Det tvivler infektionslægen fra Raymond-Poincarre-hospitalet i Paris på er muligt:

»Lige nu går det jo desværre den gale vej. Jeg har svært ved at forestille mig, at vi pludselig skulle kunne åbne op for et samfund, der lige nu er i knæ i forhold til bekæmpelsen af covid-19. Jeg tror på en langsom og gradvis åbning,« siger Benjamin Davido til B.T.

Indrejse fra Frankrig til Danmark er fortsat mulig på samme betingelser som indrejse fra andre EU-lande.