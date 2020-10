Premierminister Jean Castex lægger op til, at nye love skal sikre offentligt ansatte beskyttelse.

En fransk borgmester siger fredag, at han er blevet truet med halshugning. Truslen er fremsat, mindre end en uge efter at en skolelærer blev halshugget uden for sin skole i en Paris-forstad.

Den franske premierminister, Jean Castex, lægger op til, at der udarbejdes nye love for at sikre offentligt ansatte beskyttelse.

- Disse trusler må tages alvorligt, siger Jeremie Breaud, som er borgmester i byen Bron nær Lyon.

Nogen havde skrevet på en mur i byen med graffitimaling:

- Jeremy Breaud vi vil hugge hovedet af dig.

Indenrigsminister Gérald Darmanin udtrykker støtte til Breaud på Twitter.

Frankrig har slået ned på militante islamister efter drabet på læreren Samuel Paty for en uge siden.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, hyldede onsdag den franske historielærer, som han sagde ønskede at videregive den franske republiks demokratiske værdier til sine elever.

- Samuel Paty blev fredag et billede på Republikken, på vores ønske om at knække terroristernes vilje og at leve som et samfund af frie borgere i vort land, lød det fra præsidenten.

Det meste af Frankrig er i chok, efter at den 47-årige lærer fredag fik skåret halsen over af en 18-årig gerningsmand.

Paty havde vist en muhammedtegning i sin undervisning om ytringsfrihed.

Det vakte efterfølgende protester blandt nogle af forældrene og var tilsyneladende årsag til, at den 18-årige dukkede op ved den skole, hvor Paty arbejdede.

Han bad nogle elever udpege læreren og skar så halsen over på ham.

Drabet på Paty vækker i Frankrig minder om angrebet mod satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Her trængte bevæbnede mænd ind på redaktionen og skød omkring sig, mens de råbte "Allahu Akbar" ("Gud er størst").12 mennesker blev dræbt ved det angreb.

/ritzau/AFP