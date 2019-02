Christophe Dettinger får fængelsdom for at have slået betjente under demonstrationer med "De Gule Veste".

Den franske bokser Christophe Dettinger får et års fængsel for at have tildelt knytnæveslag til betjente under demonstrationer med "De Gule Veste" i Paris i januar.

Det har en domstol i Paris besluttet sent onsdag aften.

Videooptagelser af overfaldet er gået viralt i Frankrig og har skabt stor debat.

Dettinger, der er tidligere fransk mester i letsværvægtsklassen, benægtede ikke anklagerne inden retssagen. Han meldte sig selv til politiet to dage efter overfaldet.

Videooptagelser af overfaldet, der skete, da demonstrationer i Paris 5. januar udviklede sig voldeligt, viser Dettinger tildele en politibetjent flere knytnæveslag, mens andre demonstranter forsøger at sparke betjenten.

Overfaldet skete på broen Léopold-Sédar-Senghor i det centrale Paris.

Den offentlige anklager i sagen havde krævet en væsentligt hårdere straf til den franske bokser, der med dommen bliver placeret i et åbent fængsel og kan fortsætte med at arbejde.

Ifølge fransk lovgivning er strafferammen for den type vold helt op til syv års fængsel.

