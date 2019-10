PSA og Fiat Chrysler er enige om, at en fusion skal ske som ligeværdige parter.

Den franske bilkoncern PSA, der står bag Opel og Peugeot, og det italiensk-amerikanske Fiat Chrysler (FCA) er enige om en fusionsaftale, oplyser de ifølge dpa.

De to selskabers bestyrelse har givet mandat til, at de næste uger skal bruges til at afslutte arbejdet med fusionen.

De to parter er enige om, at de går sammen som lige parter - 50-50.

Der bliver tale om verdens fjerdestørste bilselskab. I Europa kun overgået af Volkswagen.

/ritzau/