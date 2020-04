Coronavirussen har efterhånden været blandt os i nogle måneder. Alligevel findes der mennesker, der ikke kender til sygdommen og krisen.

Der er tale om en fransk besætning, der er om bord på en ubåd langt under havets overflade.

Besætningen gik om bord, før coronakrisen var et faktum. Det skriver Aftonbladet.

Det er dog normal procedure at holde besætningen væk fra omverdenen, mens de er af sted. Derfor har de heller ikke adgang til internettet.

Besætningen om bord på ubåden kender ikke til coronakrisen. Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Besætningen om bord på ubåden kender ikke til coronakrisen. Foto: LUDOVIC MARIN

Dominique Salles, der er pensioneret admiral, bekræfter over for nyhedsagenturet AP, at besætningen er uvidende om verdenssituationen.

»De ved det ikke. Drengene om bord skal være fuldt fokuseret på deres opgaver.«

Kaptajnen på ubåden er højst sandsynligt blevet informeret om coronavirussen, men uden at have fået de specifikke detaljer.

Le Triomphant, der er tidligere skibslæge, tror, at besætningen får en overraskelse, når de kommer i havn.

»Under havet er det eneste sted, hvor du virkelig er adskilt fra al informationen. De vil ikke have oplevet krisen, som vi gør med frygt og hård karantæne. Det kommer som en ubehagelig overraskelse for dem.«

Besætningen vil få de nødvendige informationer om hele situationen, lige før de går i land.

Hvornår besætningen helt præcis er gået om bord, vides ikke, da det er en statshemmelighed.

Men under normale omstændigheder er de på havet mellem 60 og 70 dage.