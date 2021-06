Den højeste franske appeldomstol gik onsdag imod en dom, der forbød forretninger at sælge cannabidiol (CBD). Det er et ikkepsykotisk produkt, der er udvundet af cannabis. Forskere undersøger, om det kan bruges til forskellige medicinske formål.

Baseret på retten til frit at handle med varer indenfor EU, udtaler retten, at ingen dommer kan gøre salg af CBD ulovligt i Frankrig, hvis det er produceret i et andet EU-land.

EUs domstol afgjorde sidste år, at ingen national lov kan forbyde salg af CBD, meddelte Cour de cassation, som retten hedder på fransk. Det skriver Reuters.

»Uden at undersøge, om det beslaglagte materiale var blevet produceret i et andet EU-land, så fejlede retten i at undersøge, om beslutningen var lovlig,« udtalte appeldomstolen, der henviste til en afgørelse ved en lavere appelret.

Cannabisplanterne på en schweizisk fabrik. Nu åbner Frankrig for salg af cannabidiol. Foto: FABRICE COFFRINI

Det blev dog ikke afgjort, om salget af CBD i Frankrig faktisk er lovligt eller ej. Den sag er blevet sendt tilbage til den lavere appelret, som skal dømme i en sag, der involver en forretningsmand.

Cannabidiol-olien er lovligt i Danmark, når blot indholdet af THC (det aktive stof, man bliver skæv af) er mindre end 0,2 procent.

»Vi er godt tilfredse,« udtalte ejeren af en fransk CBD-forretning, Mathieu Bensa, til nyhedsbureauet Reuters efter dommen.

»Vi kunne ikke forstå, hvorfor Frankrig var det sidste land i EU, hvor det ikke var lovligt at sælge hampplanter,« sagde han.

Olie, der indeholder CBD (cannabidiol), i en forretning i Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

CBD-olien udvindes hovedsagelig af hampplanten, og CBD bliver af mange brugt som afslappende middel.

Aktier i selve cannabisproduktionen har gennem de seneste år fået stigende interesse på verdens aktiemarkeder.

Specielt på markedet i Toronto, efter at Canada var et af de første lande til at legalisere brug af cannabis.

Brug af cannabis er forbudt i Frankrig. Men alligevel har landet et af Europas højeste forbrug.