Skole havde modtaget trusler inden drab på historielærer, der brugte muhammedtegning i sin undervisning.

Den 18-årige mand, der dræbte en historielærer ved en skole nær Paris fredag, bad elever på skolen om at udpege læreren for ham.

Det oplyser den franske antiterror-anklager Jean-François Ricard på en pressekonference lørdag.

Skolen havde modtaget flere trusler på det seneste, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Anklageren siger videre, at gerningsmanden postede et billede af den dræbte lærer på det sociale medie Twitter efter angrebet. Med billedet fulgte en besked fra den 18-årige om, at han havde dræbt læreren.

På gerningsmandens telefon fandt politiet senere billedet af den dræbte, skriver tv-stationen BFMTV.

Den 18-årige, der selv blev dræbt af politiet efter angrebet, var ikke i myndighedernes søgelys, oplyser Ricard. Han havde flygtningestatus i Frankrig. Han var tjetjener og var født i Rusland.

Den dræbte lærer, Samuel Paty, var 47 år. Han underviste i historie og geografi på skolen i en forstad til Paris.

Paty havde vakt vrede blandt muslimske forældre til elever på skolen, efter at han havde vist karikaturtegninger af profeten Muhammed i undervisning om ytringsfrihed.

Muslimer mener, at det er blasfemisk at afbilde profeten.

Politi- og retskilder har oplyst, at i alt ni personer lørdag var i politiets varetægt i forbindelse med efterforskningen af drabet. Blandt de anholdte er forældre til et barn på skolen, hvor læreren arbejdede.

Antiterror-anklageren oplyser på pressemødet lørdag, at en af de anholdte havde en halvsøster, der har været medlem af Islamisk Stat.

