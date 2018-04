I kølvandet på det formodet nervegiftangreb gik USA, Storbritannien og Frankrig ud i en straffeaktion, hvor de bombede områder i Syrien, der skulle gøre det umuligt at lave kemiske angreb fremover. En video har fanget lidt af dres angreb over Damascus.

Det er "meget sandsynligt", at beviser for et eventuelt kemisk angreb i den syriske by Douma er forsvundet, siger den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, ifølge Reuters.

Opdateres...

/ritzau/