Ny lovpakke til sommer skal skabe ny situation for Frankrigs landmænd i konkurrence med supermarkeder.

Den franske regering vil til sommer fremlægge en ny lovpakke for landbruget, så landmænds indkomster og betingelser bliver styrket i forhandlinger med fødevareproducenter og detailhandlen.

Det siger premierminister Gabriel Attal onsdag. Det skriver Reuters.

Attal fremsatte løftet i en opdatering af den såkaldte Egalim-lovgivning, som skulle styrke landbruget og miljøet i konkurrencen med Frankrigs magtfulde supermarkedskæder. Denne lovning blev første gang introduceret af præsident Emmanuel Macron i 2018 og er siden opdateret eller revideret flere gange.

Udspillet fra Attal er henvendt til vrede franske landmænd forud for den store årlige Landbrugs-messe, som finder sted i weekenden.

I Frankrig har landmænd stort set indstillet protestaktioner, efter et at have aktioneret i uger efter Attal 1. februar kom med et omstridt udspil på landbrugsområdet.

En række europæiske lande har været præget af protestaktioner fra landsmænd efter nye indgreb fra EU i forbindelse med kampen mod klimaforandringer og negative følger for priserne op grund af import af billige ukrainske landbrugsvarer.

I Frankrig spærrede utilfredse landmænd tidligere på måneden flere store indfaldsveje til Paris med hundredvis af traktorer.

I den seneste tid har landmænd i en række europæiske lande protesteret mod stigende omkostninger, EU's miljøpolitik og import af billige fødevarer fra andre lande. Blandt andet belgiske, græske, spanske, tyske, polske og franske landmænd har demonstreret og aktioneret.

/ritzau/Reuters