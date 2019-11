Emmanuel Macron siger, at manglende koordinering mellem Europa og USA og Tyrkiets enegang skaber dyb krise.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at han mener, at Nato er inde i en fase, hvor alliancen er "hjernedød".

Han siger, at det er en følge af manglende koordinering mellem Europa og USA. Han henviser også til det vigtige Natoland Tyrkiets aggressive handlinger i Syrien.

- Hvad vi i øjeblikket oplever, er Natos hjernedød, siger Macron i et interview med nyhedsmagasinet The Economist.

- Vi har ingen koordinering overhovedet med hensyn til strategibeslutninger mellem USA og dets europæiske allierede. Ingen overhovedet. Vi ser samtidig en ukoordineret aggressiv aktion udført af en anden Nato-allieret, Tyrkiet, i et område, hvor vore interesser er på spil.

- USA vender ryggen til det europæiske projekt. Det er på tide at vågne op, siger den franske præsident i et usædvanligt ligefremt interview.

- Europa står ved randen af en afgrund, og det er nødvendigt at begynde at tænke over kontinentet strategisk - som en geopolitisk magt, pointerer Macron videre i et timelangt interview med nyhedsmagasinet.

- I modsat fald vil vi ikke længere have kontrol over vores skæbne, siger han.

Om Natos vigtige Artikel Fem, som er alliancens afskrækkende musketered om, at hvis et Natoland angribes, så skal alle de andre komme det til undsætning, siger Macron:

- Jeg ved ikke, hvad Artikel Fem vil betyde på lidt længere sigt.

/ritzau/AFP