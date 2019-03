Macron appellerer til alle europæere om at styrke EU. Brexit "er en fælde af løgne og uansvarlighed".

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, opfordrer vælgerne i de europæiske lande til at styrke EU og lægge afstand til euroskeptikere. Han kalder brexit et symbol på den krise, der plager EU.

I et åbent brev, der blev offentliggjort i store aviser i de forskellige EU-lande, råder Macron vælgerne til at forkaste nationalistiske partier ved valget til EU-Parlamentet 23.-26. maj.

- Disse partier tilbyder ingenting, siger den franske parlament, som trækker linjerne op i den kommende valgkamp samtidig med, at han understreger behovet for reformer af EU.

Macron vandt det franske præsidentvalg over en antieuropæisk kandidat og blev sit lands yngste leder i moderne tid.

Avisklummen, som er rettet til alle EU-borgere, kommer på et tidspunkt, hvor kandidater i nationalistiske og antieuropæiske partier har vundet terræn i blandt andet nabolandet Italien og ved weekendens valg i Estland.

- Aldrig har EU været i så stor fare, skriver Macron og kalder brexit "en fælde af løgne og uansvarlighed understøttet af fake news".

- Frihed, beskyttelse og fremskridt: Det er de søjler, som vi skal bygge på, når vi skal skabe europæisk fornyelse. Vi kan ikke lade nationalister uden løsninger udnytte folks vrede. Vi kan ikke gå søvngængergang mod et formindsket Europa. Vi kan ikke blot fortsætte rutiner og business as usual, skriver den franske præsident.

Han foreslår, at der oprettes et nyt kontor, som skal beskytte medlemslande mod cyberangreb og andre former for manipulation.

Samtidig vil han have skarpere grænsekontrol, fælles grænsestyrker og fælles asylregler, som allerede er ved at blive implementeret.

Desuden opfordrer Macron til europæisk ledelse i kampen mod klimaforandringer.

EU-Kommissionen byder Macrons udspil velkomment og siger, at det allerede har arbejdet i årevis for mange af de forslag, som han fremsætter.

Den tyske finansminister og vicekansler, Olaf Scholz, roser Macron for at sende et "beslutsomt signal om Europas sammenhængskraft". Han siger, EU må være stærkt, hvils det vil undgå at blive skubbet rundt eller væltet.

