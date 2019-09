Frankrigs næststørste flyselskab Aigle Azur har indgivet konkursbegæring.

Det sker efter en højdramatisk dødskamp for Aigle Azur.

Aigle Azur blev i sidste uge sat midlertidigt under administration - på vegne af flyselskabets egen formand.

Årsagen var, at en af Aigle Azurs aktionærer forsøgte at tage kontrol over det skrantende flyselskab - men uden at have aktiemajoriteten.

Det skriver branchemediet check-in.dk.

Det skulle være den franske forretningsmand Gerard Houa, som forgæves forsøgte at tage magten i Aigle Azur.

Det ville flyselskabets øvrige aktionærer ikke gå med til, og da Houa kun ejer 20 procent af aktierne, faldt hans planer dermed til jorden.

Trods konkursbegæringen fortsætter Aigle Azur med at flyve i en såkaldt 'observationsperiode'.

Aigle Azur har base i Paris Orly-lufthavnen, men benytter også andre franske lufthavne.

Flyselskabet, der er Frankrigs næststørste efter Air France, har blandt andet ruter til flere destinationer i Portugal og Algeriet, Beirut i Libanon, Kiev i Ukraine og Sao Paulo i Brasilien.

Aigle Azur blev grundlagt i 1946.

Ved konkursbegæringen havde flyselskabet en flåde på 11 fly af mærket Airbus, skriver Finans.