Frankrigs ambassadør i Danmark siden 2013, François Zimeray, forlader sit job.

'Jeg ønsker blot, at I skal vide, hvor meget jeg kommer til at savne jer. Jeg har i Danmark oplevet mange intense stunder og de fleste sammen med jer, mine danske venner', skriver han i et opslag på ambassadens Facebook-side - et opslag, der allerede er blevet liket med triste smileyer, kommenteret og delt.

Det var i forbindelse med terrorangrebene i Paris og i København, at danskerne for alvor lærte den franske ambassadør at kende. Han deltog selv i arrangementet i kulturhuset Krudttønden på Østerbro, da Omar Abdel Hamid El-Hussein affyrede skud mod bygningen, hvor den 55-årige filminstruktør Finn Nørgaard blev dræbt. François Zimeray fortalte efterfølgende, at han så Finn Nørgaard dø på gaden, ligesom han takkede dansk politi for at have reddet ham.

»Min største frygt er, at det mest værdifulde, som danskerne har, nemlig den helt enestående tillidsbaserede levevis, går tabt,« sagde han efterfølgende i et interview med DR.

I sin afskeds-opdatering kommer han også med en opfordring til danskerne om at passe på vores land.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den franske ambassadør i Danmark Francois Zimeray lægger blomster foran den franske ambasadde i november 2015, hvor 133 mennesker blev dræbt i et terrorangreb i Paris. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN/RITZAU SCANPIX Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den franske ambassadør i Danmark Francois Zimeray lægger blomster foran den franske ambasadde i november 2015, hvor 133 mennesker blev dræbt i et terrorangreb i Paris. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN/RITZAU SCANPIX

'Beskyt jeres værdier og vær stolte af dem. Ikke for at være bredrevidende, men fordi der på påhviler jer et ansvar: (...) I viser verden, at modernitet ikke er traditionens fjende, at industrien ikke er naturens fjende, og at arbejdet ikke er privaltlivets fjende. Kort sagt, at ligevægt er en betingelse for at være lykkelig', skriver den nu snart forhenværende ambassadør blandt andet.

57-årige François Zimeray er uddannet advokat og har tidligere været politiker. Først borgmester i Petit-Quevilly i Normandiet, siden i Rouen, ligesom han fra 1999 til 2004 var medlem af Europa-Parlamentet for det franske socialistparti. Han blev i 2003 udnævnt til advokat ved Den Internationale Straffedomstol. Hvad fremtiden byder på er uvist.