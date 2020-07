Både Tyskland og Frankrig vil teste indrejsende i større omfang end hidtil for at undgå smittespredning.

Både Frankrig og Tyskland varsler fredag flere coronatest af tilrejsende. Det skal hindre stigende smittetal hen over sommeren.

Frankrigs premierminister, Jean Castex, siger, at rejsende fra såkaldte "røde zoner" skal testes for coronavirus ved ankomst.

Kravet gælder 16 lande, hvor der er større smitteudbrud. Det tæller blandt andet USA og Brasilien, oplyser Castex.

Premierministeren siger videre, at franske borgere ikke bør rejse til den spanske region Catalonien. Årsagen er stigende smittetal.

Ifølge Castex arbejder den franske regering desuden på at styrke kontrollen med de franske grænser. Det skal gøre det lettere at kontrollere pandemien, lyder det.

Samtidig kommer en lignende melding fra Tyskland.

Her er sundhedsministrene i de 16 delstater blevet enige om, at hjemrejsende tyske borgere fra risikolande skal testes umiddelbart efter hjemkomst.

Og hjemrejsende fra ikke-risikolande får fremover også muligheden for at blive testet. Det bør ske inden for tre dage efter hjemkomst.

Det oplyser landets sundhedsminister, Jens Spahn, fredag.

- De nuværende tal viser igen, at vi stadig er midt i en pandemi. Og øget rejseaktivitet øger risikoen for, at der kommer flere smittede tilbage til Tyskland, udtaler Jens Spahn i en erklæring.

Han oplyser, at staten dækker omkostningerne ved testene.

Tiltaget betyder, at der bliver opsat testfaciliteter i lufthavne rundtom i Tyskland. Dermed kan hjemrejsende fra risikolande blive testet direkte ved ankomst.

De, som nægter at lade sig teste eller bliver testet positive, bliver tvunget til at gå 14 dage i karantæne.

Tyskland har i forvejen krav om, at ikke-tyskere, der ankommer fra risikolande, skal kunne fremvise en negativ coronatest. Ellers skal de 14 dage i karantæne.

/ritzau/Reuters