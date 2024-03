Frankrig og Ukraine har underskrevet sikkerhedsaftale, som sikrer Ukraine 22 milliarder kroner i 2024.

Der er især udsigt til, at det ukrainske luftforsvar kan blive opgraderet, efter at præsidenterne fra henholdsvis Frankrig og Ukraine fredag aften har underskrevet en ny bilateral sikkerhedsaftale.

Med aftalen lover Frankrig op til tre milliarder euro i form af militær støtte til Ukraine i 2024. Det svarer til 22,36 milliarder kroner.

Med aftalen følger et løfte fra Frankrig om, at Frankrig skal hjælpe med at træne ukrainske soldater. Frankrig vil styrke Ukraines luftforsvar og øge Ukraines muligheder for at gennemføre langtrækkende angreb.

Aftalen er blevet underskrevet, mens Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er på besøg hos Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Ifølge det franske præsidentkontor vil Frankrig hjælpe Ukraine med i højere grad at kunne operere sammen med Nato-alliancen.

- Dette indebærer udviklingen af en moderne forsvarssektor i Ukraine og en vej hen mod en fremtid i Nato, skriver det franske præsidentkontor i en udtalelse.

Frankrig lover generelt en vedvarende levering af våben til Ukraine.

Desuden giver landet løfte om, at det vil hjælpe Ukraine inden for 24 timer, hvis Rusland skulle begå en ny "aggression" mod Ukraine i fremtiden.

Det er uklart, om der henvises til en ny invasion uafhængigt af den igangværende krig i Ukraine.

- Frankrig hjælper os meget i dag, siger Zelenskyj fredag aften ifølge nyhedsbureauet dpa, efter at aftalen er blevet underskrevet.

Aftalen er ifølge den ukrainske præsident nemlig både "ambitiøs og konkret."

Fra Macron lyder det, at "Frankrig vil støtte Ukraine på den lange bane."

Det var på forhånd blevet meddelt, at der var en ny sikkerhedsaftale på vej mellem de to lande. Macrons præsidentkontor sagde i en udtalelse torsdag, at en sådan aftale ville blive underskrevet i Elysee-palæet fredag.

Indholdet af aftalen var dog ikke kendt på forhånd.

/ritzau/Reuters