Efter ugevis med protester fra "De Gule Veste" i Frankrig indfører regeringen nu en ny lov om demonstrationer.

Den franske regering vil slå hårdere ned på uautoriserede demonstrationer i landet. Det sker i et forsøg på at afslutte uger med voldelige protester fra bevægelsen "De Gule Veste".

Det siger Frankrigs premierminister, Édouard Philippe, i et interview med den franske tv-kanal TF1 mandag.

Efter syv uger med ugentlige sammenstød mellem demonstranter og politi i Paris og andre franske byer siger premierministeren mandag, at regeringen vil indføre en ny lov mod voldelige demonstrationer.

Regeringen vil indføre "en ny lov, der straffer de, som ikke respekterer kravene til at arrangere protester, de, der deltager i uautoriserede demonstrationer, og de, der ankommer til demonstrationer iført masker for ansigtet".

Édouard Philippe siger videre, at regeringen også har planer om at forbyde "uromagere" fra at deltage i demonstrationer. Ministeren sammenligner det med hooligans, der er blevet bandlyst fra fodboldstadioner.

Og i fremtiden, siger premierministeren, vil ansvaret for at betale for materielle skader på ejendomme og forretninger ligge hos uromagerne og ikke skatteborgerne.

Protesterne i Frankrig begyndte fredelige i midten af november, men har siden udviklet sig voldeligt.

Mange af demonstranterne fra "De Gule Veste" kræver, at præsident Emmanuel Macron går af - et krav, der er blevet afvist af regeringen, som anser det som udemokratisk.

Lørdag angreb en mindre gruppe demonstranter fra "De Gule Veste" det franske ministerium for parlamentariske anliggender i Paris. Demonstranterne brugte en gaffeltruck til at bryde ministeriets fordør op. Herfra brød de ind i ministeriets baggård, hvor de smadrede talrige vinduer.

Samtidig blev ministeriets medarbejdere evakueret af vagter. Herunder talsmanden for den franske regering, Benjamin Griveaux.

Det var første gang siden 1999, at en regeringsbygning i landet blev angrebet.

Under en anden hændelse, der forårsagede chok, blev en tidligere professionel bokser fanget på kamera i færd med at banke politibetjente.

- De, der tvivler på vores institutioner, får ikke lov til at få det sidste ord, siger Édouard Philippe.

Samtidig fortæller han, at regeringen vil indsætte 80.000 sikkerhedsstyrker på tværs af landet under den næste runde af demonstrationer, der er planlagt til lørdag.

Demonstrationerne begyndte for knap to måneder siden som en protest mod høje leveomkostninger, men har siden taget form af en mere generel utilfredshed med præsident Macron.

/ritzau/AFP