Frankrig opretter et nationalt kontor, der skal lede kampen mod hadforbrydelser.

Det sker, efter at 107 gravsten er blevet malet med hagekors på en jødisk kirkegård i det nordøstlige Frankrig.

Det oplyser Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, ved et besøg på kirkegården onsdag.

De graffitimalede gravsten i Westhoffen nær Strasbourg i Alsace-regionen er det seneste af flere racistiske angreb, der har rystet Frankrig.

Det nye kontor vil høre ind under Frankrigs gendarmeri, som er et militært organiseret politikorps.

Det vil have til opgave at undersøge antisemitiske, antimuslimske og antikristne angreb, siger indenrigsministeren.

- Republikken selv er blevet vanhelliget. Had har ramt, og der er had på vores eget territorie, siger han.

Castaner lover, at "gerningsmændene bag disse modbydelige handlinger vil blive dømt".

Over 20 gravsten er blevet overmalet med store, sorte hagekors.

Overrabbiner i Strasbourg, Harold Abraham Weill, siger, at hagekors aldrig vil kunne tilintetgøre jøderne.

- Du kan aldrig slette vores minder om vores identitet, ikke med din maling, eller hvad end du bruger.

- Vi er her, og vi bliver her lang tid endnu, siger han.

Kirkegården i Westhoffen er kendt for at have flere prominente navne begravet.

Både filosoffen Karl Marx, der regnes som grundlægger af kommunismen, og Frankrigs tidligere socialistiske premierminister Léon Blum ligger begravet på kirkegården.

Alsace-regionen har været ramt af flere tilfælde af racistisk vandalisme det seneste år.

I februar blev 96 gravsten i den franske kommune Quatzenheim skændt, hvilket skabte ramaskrig i Frankrig.

Antallet af antisemitiske forbrydelser steg med 74 procent fra 2017 til 2018. Det har skabt alarmerende tilstande i landet, der både har den største muslimske og jødiske befolkning i Europa.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sendte tirsdag støttende beskeder på Twitter.

- Jøder er og skaber Frankrig. De, der angriber dem, selv deres grave, fortjener ikke den idé, vi har om Frankrig, skriver Macron.

- Antisemitisme er en forbrydelse, og vi vil bekæmpe den i Westhoffen og overalt, indtil vores faldne kan hvile i fred, skriver præsidenten.

Det er ikke kun Frankrig, der kæmper med antisemitisme i Europa.

I Randers blev 84 gravsten på den jødiske gravplads på Randers Østre Kirkegård overhældt med grøn maling i november. Desuden blev nogle gravsten væltet.

Hærværket fandt sted præcis 81 år efter krystalnatten i Nazityskland, hvor jødiske forretninger, skoler, boliger og synagoger blev raseret.

/ritzau/AFP