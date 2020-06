Abdelmalek Droukdel, der er leder af al-Qaeda i det nordlige afrika, er dræbt under en operation i Mali.

Det oplyser den franske forsvarsminister Florence Parly ifølge flere internationale medier.

Ifølge Florence Parly blev Abdelmalek Droukdel dræbt onsdag sammen med en håndfuld af sine nærmeste.

»Vores styrker vil i samarbejde med deres allierede i Sahel (område i Afrika, red.) fortsætte med af jage de ubarmhjertige,« lyder det videre fra ministeren, der tilføjer, at operationen har medført, at terrorbevægelsen har lidt et alvorligt knæk.

En betragtning, som New York Times' Islamisk Stat-korrespondent, Rukmini Callimachi, er enig i.

På Twitter skriver hun:

'Frankrig har historie for at melde al-Qaeda-lederes dødsfald ud for tidligt, men hvis det er sandt, så er det et alvorligt slag for gruppen,«

Abdelmalek Droukdel førte tilsyneladende an, da al-Qaeda angreb det luksuriøse Splendid Hotel i Burkina Faso. Angrebet endte med at koste 30 mennesker livet, mens 150 blev såret.

Hertil menes han at at stå bag en håndfuld andre terrorangreb i blandt andet Algeriet.

Foruden Abdelmalek Droukdels dødsfald skulle Frankrig også have tilfangetaget et højtstående medlem af Islamisk Stat.