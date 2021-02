En ny lov i Frankrig skal blandt andet være med til at beskytte landets sekulære traditioner.

Det franske parlaments underhus har tirsdag godkendt en lov, der skal bekæmpe ekstremisme og islamistisk separatisme.

Samtidig skal den beskytte Frankrigs tradition som en sekulær stat. Det er et stærkt princip i Frankrig, at stat og kirke er adskilt, og at religion er en privatsag.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fik støtte til lovforslaget fra 347 parlamentsmedlemmer. 151 stemte imod, mens 65 undlod at stemme.

Loven giver blandt andet staten udvidede rettigheder til at lukke religiøse bygninger og skoler og forbyde ekstremistiske prædikanter.

- Det her er en ekstremt stærk sekulær indsats. Det er en barsk lov, men det er nødvendigt for vores land, sagde indenrigsminister Gérald Darmanin til den franske radiostation RTL forud for tirsdagens afstemning.

Lovforslaget har tiltrukket sig meget opmærksomhed i Frankrig og er blevet debatteret i parlamentet i 135 timer.

Macron luftede for første gang sine tanker om lovforslaget i en tale 2. oktober sidste år. Efterfølgende blev han af kritikere beskyldt for at lefle for den yderste højrefløj frem mod præsidentvalget i 2022.

Særligt én linje fra talen blev kritiseret hårdt.

- Islam er en religion, der er i krise over hele verden, lød Macrons udsagn.

To uger senere blev der pustet yderligere til debatten om Macrons forslag, da skolelæreren Samuel Paty blev halshugget af en radikaliseret teenager.

Det skete, efter at Paty som led i sin undervisning havde vist satiriske tegninger af profeten Muhammed.

Tilhængere af Macrons lov argumenterer for, at drabet understregede et behov for handling. Kritikere af loven mener til gengæld, at den yderligere vil stigmatisere Frankrigs millioner af muslimer.

/ritzau/AFP