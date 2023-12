Döner kebab eller foie gras?

Måske er det et af de spørgsmål, du har stillet dig selv, når du har skullet afgøre, hvor i Europa den næste ferie, skal gå til.

I mange år har størstedelen af verdens turister valgt foie gras' og croissanternes oprindelsesland, når rejsen skulle bookes, men nu er det ved at ændre sig, skriver Finans.

En ny rapport viser, at Tyrkiet er godt på vej til at overhale franskmændene, når det kommer til at lokke turister.

Tyrkerne har ikke helt vippet franskmændene af pinden, men rapporten viser, at der er sket en 70 procents stigning i turister siden corona-tiden, og hvis den udvikling fortsætter, så vil Tyrkiet altså overtage første pladsen.

Selvom Tyrkiet både har kebab, danske menukort og skumfester i Alanya, skal årsagen til den stigende popularitet findes et andet sted.

Nemlig i økonomien.

Kursen på den tyrkiske lira er faldet drastisk det seneste stykke tid, og det gør altså Tyrkiet til et billigt rejsemål.

Den dårlige økonomi skyldes, at landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, krævede lave renter trods skyhøj inflationen under sidste valgperiode, en økonomisk strategi, der altså har givet bagslag på finansmarkederne verden over.

I skrivende stund kan man med blot en dollar få 28 tyrkiske lira.