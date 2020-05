Borgere fra EU, Schengen og Storbritannien skal ikke i karantæne efter indrejse til Frankrig, siger præsident.

Frankrig vil undtage borgere fra EU, Schengen-området og Storbritannien for to ugers karantæne ved indrejse i landet.

Det oplyser præsident Emmanuel Macrons kontor søndag, idet Frankrig forbereder sig på at genåbne samfundet gradvist efter to måneders lockdown.

Meldingen fra præsidentkontoret kommer, efter at den franske regering lørdag oplyste, at den vil forlænge krisetilstanden i landet frem til i hvert fald 24. juli, og at enhver, der rejser ind i Frankrig, skal isoleres i to uger.

Men karantænereglerne vil altså ikke gælde for "personer, der ankommer fra Den Europæiske Union, Schengen-zonen eller Storbritannien, uanset deres nationalitet," uddyber præsidenten søndag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Frankrig kan i lighed med flere andre store europæiske lande glæde sig over, at coronaepidemien tilsyneladende er på retur.

Det seneste døgn er der således registreret 135 dødsfald blandt coronapatienter, hvilket er det laveste niveau i seks uger.

Det skriver mediet France24.

Med søndagens opjustering er det samlede dødstal i Frankrig oppe på 24.895, hvilket svarer til lidt over 37 dødsfald per 100.000 indbyggere.

I Frankrig har regeringen varslet en gradvis genåbning af samfundet, hvor de første lempelser vil træde i kraft 11. maj.

/ritzau/