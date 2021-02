- Vi har også sagt det helt klart tidligere, pointerer fransk minister om Nord Stream II projektet.

Frankrig opfordrer Tyskland til at opgive en russisk gasrørledning på grund af Ruslands håndtering af sagen omkring oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

- Vi har altid sagt, at vi har den største tvivl om dette projekt i denne kontekst, siger den franske minister for europæiske anliggender, Clement Beaune, til radiostationen Inter Radio.

- Vi har også sagt det helt klart tidligere, pointerer han vedrørende Nord Stream II projektet.

Russisk politi foretog søndag tusindvis af anholdelser af prodemokratiske demonstranter i Moskva, Sankt Petersborg og en række andre storbyer. Demonstranterne protesterede mod anholdelsen og fængslingen af Navalnyj - den mest fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin.

Byggeriet af den omstridte naturgasledning Nord Stream 2 blev genoptaget i december efter at have ligget stille i næsten et år. Dele af rørledningen går gennem dansk farvand.

Flere EU-lande ud over Frankrig kræver yderligere sanktioner mod Rusland. Danmark støtter det ønske. Andre EU-lande vil se tiden an, mens alle synes enige om at kræve demonstranterne løsladt.

EU vedtog sanktioner mod Rusland sidste år efter forgiftningen af Navalnyj.

Den polske præsident, Andrzej Duda, sagde i sidste uge til Financial Times, at EU skal ramme Rusland, hvor det vil gøre rigtig ondt. Han pegede på Nord Stream. Ukraine og de baltiske lande er også modstandere af Nord Stream 2, fordi de frygter, at Europa gør sig for afhængig af Rusland.

Den 44-årige Aleksej Navalnyj er præsident Vladimir Putins mest kendte kritiker og modstander. Han vendte søndag hjem til Rusland efter i månedsvis at have været behandlet i Tyskland mod nervegiften Novitjok.

Den amerikanske regering under præsident Donald Trump sagde, at Nord Stream 2 vil øge især Tysklands afhængighed af Rusland og dermed true EU's sikkerhed.

Den tyske regering fremhæver derimod, at Nord Stream 2 vil give Tyskland en direkte og sikker energiforsyning.

Når Nord Stream 2 er færdig, kan den transportere dobbelt så meget gas fra Rusland til Tyskland, som det er tilfældet i dag.

I det tyske parlament har der lydt krav om, at Tyskland skulle reagere på, hvad flere tyske politikere opfattede som russisk statsterror og droppe projektet.

/ritzau/Reuters