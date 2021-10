»Vi forsvarer vores interesser. Vi gør det venligt og diplomatisk – men når venlighed ikke virker, så bruger vi andre metoder,« siger fransk talsmand.

Fiskerikrisen mellem de to lande har nået nye højder. Storbritannien har nægtet franske fiskere, der ellers normalt fisker omkring den britiske ø Jersey tæt på Frankrigs kyst, at fiske.

Sidste uge fik hver tredje franske båd afslag. Ugen før fik kun 12 ud af 47 franske fiskerbåde tilladelse til fiskeri.

Briterne påstår, at de franske både ikke havde deres papirer i orden, men det, siger Frankrig, er sludder og vrøvl. Faktisk er Paris rasende.

»Nu har vi haft nok af disse provokationer. Vi har en klokkeklar aftale, og hvis ikke Storbritannien kan finde ud af et efterleve denne, så må vi skride til værks med langt hårdere metoder – og jeg har talt med mine EU-kollegaer desangående,« sagde Clement Beaune, en tæt allieret af præsident Macron til det franske parlament onsdag.

»Storbritannien er afhængig af vores energileverancer. De tror, at de kan løsrive sig og tale grimt om Europa på samme tid. De prøver hele tiden at vinde små, aggressive sejre. Det er på tide, at vi reagerer,« sagde Clement Beaune,

Storbritannien gennemlever allerede en stor forsyningskrise. Der er på anden uge akut benzinmangel på britiske tankstationer. Her i London er der fortsat lange køer, hvor frustrerede chauffører forsøger at få benzin på deres tomme tanke. Samtidig har en række private energiselskaber måttet dreje nøglen om.

Men det er mod intet at regne, hvis Frankrig virkelig gør alvor af truslerne. Storbritannien er afhængig af en konstant tilførsel af energi fra franske atomkraftværker, og et energistop ville få kaotiske følger i Storbritannien, hvis akilleshæl er et evigt underskud i energiproduktion.

Jakob Illeborg, B.T. korrespondent i udlandet, er til stede i London.

Udviklingen på fiskeriområdet er gået fra slemt til værre siden Brexit-forhandlingerne, hvor netop fiskeri længe så ud til at kunne forhindre en aftale.

Der har været håndgemæng mellem britiske og franske fiskere på havet, og briterne har sågar truet med at sætte flåden ind.

Fiskeriets betydning for de to landes økonomier er ganske ubetydelig, men netop fiskeri spillede en afgørende symbolsk betydning i Boris Johnsons 'Take Back Control'-kampagne.

Også for præsident Macron er fiskeri et meget synligt eksempel på Brexit-problematikken, og med syv måneder til det franske valg er der mulige populistiske point at høste i yderligt at eskalere uvenskabet de to lande imellem.

Derfor er der al mulig grund til at forvente yderligere spændinger de to lande imellem. Det er ikke ofte, at nære venner truer med at slukke for strømmen hos hinanden, men forholdet mellem de to europæiske giganter er på et lavpunkt.

Det kan få følger,og ikke bare for fiskeriet. Der er stadig fuld gang i Brexit-forhandlingerne på en række områder. Mellemtiden fra mange af forhandlingsbordene er ikke nødvendigvis god.

Særligt spørgsmålet om Nordirland – et andet stærkt symbolladet emne – ser parterne vidt forskelligt på, og frygten blandt eksperter er, at et gensidigt ønske om, at den anden for alt i verden ikke må komme styrket ud af skilsmissen, kan ende med at få alvorlige følger for begge parter.