Slut med elløbehjul på fortovet i Frankrig. Farten sænkes, to må ikke køre sammen, og mobilen må pakkes væk.

Frankrig sætter fra lørdag nye og skrappe regler for brugen af elløbehjul. Det sker efter hundredvis af ulykker med adskillige døde.

Det rapporterer britiske BBC og nyhedsbureauet AFP.

Det er elløbehjulenes store popularitet, der nu får myndighederne til at trække bremsen.

Det er navnlig Paris, der har mærket konsekvenserne af de mange elløbehjul og den manglende sikkerhed i trafikken for både biler og fodgængere.

Det har gjort køretøjet upopulært blandt mange borgere i Paris og andre franske byer.

Derfor må elløbehjul fra og med lørdag ikke længere køre på fortove, den maksimale fart er 25 kilometer i timen, og det er forbudt at være to på et løbehjul.

Elløbehjul kan ellers indstilles til at køre helt op mod 50 kilometer i timen.

Og det vil ikke være tilladt at tale i mobiltelefon, mens man kører på den tohjulede.

Ifølge Jean-Baptiste Djebbari, der er vicetransportminister, så vil de nye regler opmuntre til "til en mere ansvarlig brug og genoprette en vis ro blandt fodgængere".

Han henviser især til ældre borgere, børn og handicappede.

Enhver overtrædelse af de nye regler vil blive straffet med en bøde på godt 1000 kroner og op til 11.000 kroner for at overtræde fartbegrænsningen.

Sidste weekend blev en 25-årig mand dræbt og en ung kvinde hård kvæstet, efter deres elløbehjul blev ramt af en bil i byen Bordeaux.

Mindst fem andre er omkommet på elløbehjul i Paris og andre steder i Frankrig.

Da forsøgsordningen for elløbehjul trådte i kraft i Danmark tidligere på året, var det med en lang række færdselsregler.

Overordnet set gælder der de samme regler for elløbehjul som for cykler i Danmark.

Elløbehjul skal køre på cykelstien, følge cyklistsignaler og -skiltning. Der må kun være en person på elløbehjulet, og det skal være udstyret med reflekser og lys.

I Frankrig bliver der med de nye regler indført en minimumsgrænse på 12 år for at køre på elløbehjul. Den er allerede 15 år i Danmark - og 18 år hos nogle udlejningsfirmaer.

Der bliver uddelt bøder på mellem 700 og 1000 kroner, hvis danskerne overtræder reglerne for elløbehjul.

Det er samme bødestørrelser som overtrædelser for cyklister.

/ritzau/