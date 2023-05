I Danmark kan vi hoppe på flyet og tage turen fra Aalborg til København på 40 minutters tid.

Men i Frankrig er det nu slut med kortdistanceflyveture.

Det skriver CNN.

Loven blev færdiggjort i dag, og den siger, at det skal være forbudt med indenrigsflyveture, som kan klares med en togtur på under to og en halv time.

»Det er et vigtigt skridt og et stærkt symbol i politikken for at reducere udslippet af drivhusgasser,« siger Frankrigs transportminister Clément Beaune og fortsætter:

»Når vi kæmper utrætteligt for at dekarbonisere vores livsstil, hvordan kan vi så retfærdiggøre brugen af ​​flyet mellem de store byer, som nyder godt af regelmæssige, hurtige og effektive forbindelser med tog.«

Det er de tre ruter fra Paris' Orly-lufthavn til byerne Bordeaux, Nantes og Lyon, som nu ryger ud.

For at forbuddet måtte gennemføres, krævede EU, at der skulle være et alternativ i form af højhastighedstog, som kunne gennemføre turen på mindre end to og en halv time.

Der skal også være nok tidlige og sene afgange til, at rejsende kan bruge mindst otte timer på destinationen.

Nogen kritiserer dog også det nye forslag. Blandt andet den tidligere vicepræsident i fagforeningen for Air Frances piloter, Guillaume Schmid

»Ingen lader sig narre af det her tiltalt: Passagerer vender sig naturligt væk fra at flyve på disse ruter,« skrev han med henvisning til, at højhastighedstogene i forvejen 'stjal' flere og flere passagerer fra disse flyruter.