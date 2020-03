Klorokin har potentiale som behandlingsmiddel. Derfor må franske læger bruge det i alvorlige tilfælde.

I Frankrig får lægerne en ny mulighed, de kan tage i brug, når de behandler patienter med coronavirus.

Mandag har sundhedsminister Olivier Veran meddelt, at læger gerne må bruge midlet klorokin, som bruges til at behandle malaria.

Det må kun blive anvendt på de hårdest ramte patienter. Og brugen skal foregå under strikt opsyn.

Olivier Veran understreger, at midlet ikke må bruges må patienter med milde symptomer.

Nogle forskere har sagt, at klorokin viser stort potentiale som behandlingsmiddel. Men det er også blevet påpeget, at der er brug for flere prøver for at finde ud af, om midlet er effektivt og sikkert at bruge.

- Brugen af midlet bliver ikke anbefalet. Medmindre der er tale om alvorlige tilfælde, hvor beslutningen er taget af en læge, og der er strengt opsyn, siger Veran til journalister.

USA's præsident, Donald Trump, ser stort potentiale i klorokin som middel til at behandle coronavirus. Han har sagt, at USA hastebehandler klorokin til brug som behandlingsmiddel.

Andre har imidlertid udtrykt skepsis over for midlets effektivitet.

/ritzau/AFP