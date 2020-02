Der sendes yderligere 600 franske soldater til Sahel-regionen, hvor der også er danske soldater udstationeret.

Frankrig vil sende yderligere 600 soldater til den afrikanske Sahel-region.

Det siger den franske forsvarsminister, Florence Parly, i en udtalelse søndag.

De ekstra soldater vil i slutningen af februar tilslutte sig de omkring 4500 franske soldater, der allerede er udstationeret i området, siger ministeren.

Her skal de være med til at bekæmpe voldelige jihadistiske grupper.

Sahel-regionen beskriver et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Den franske indsats dækker over Mali og fire andre lande.

Forsvarsministeriets melding søndag kommer, efter at Frankrig i november sidste år oplevede sit største militære tab i årtier. 13 franske soldater omkom, da to helikoptere stødte sammen i Mali.

Trods ulykken ønsker Frankrig dog at understrege, at man stadig er dedikeret til indsatsen i de tidligere franske kolonier. I januar meddelte Frankrig også, at over 200 ekstra soldater ville blive sendt til regionen.

Tusindvis af civile og soldater er blevet dræbt under voldelige konflikter i Sahel-regionen, hvor volden begyndte i Mali i 2012. Den spredte sig efterfølgende til nabolandene Burkina Faso og Niger.

Der befinder sig også danske soldater i Sahel-regionen. Danmark har bidraget til FN-missionen ved navn Minusma siden 2014.

Siden midten af december sidste år har Forsvaret været indsat i den franske operation Barkhane med et transporthelikopterbidrag og omkring 70 mand.

Bidraget er udsendt i omkring et år - det vil sige frem til slutningen af 2020.

