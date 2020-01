Det danske udenrigsministerium søger samarbejde med blandt andet Frankrig om at hente 13 danskere i Wuhan.

Frankrigs vicetransportminister, Jean-Baptiste Djebarri, oplyser, at det første fly, der skal evakuere franske borgere i den kinesiske by Wuhan, letter onsdag.

Udenrigsministeriet i Danmark har tidligere oplyst, at man søger et samarbejde med blandt andet Frankrig for at få evakueret 13 danske borgere i Wuhan, der er centrum for smitte med den potentielt dødelige coronavirus.

Foreløbig er over 100 kinesere døde af den influenzalignende sygdom.

Ifølge Djebarri ventes de evakuerede at lande i Frankrig torsdag.

- Der vil være det første fly til hjemtagelse. Det tager afsted fra Paris i morgen, og det vil formentlig vende tilbage torsdag med folk, som ikke har nogen symptomer, siger han til fransk tv.

- Disse folk vil blive sat i karantæne. Og så vil der være et andet fly på en endnu ikke fastsat dato med folk, der har symptomer og kan være mulige smittebærere, som skal behandles i Paris.

