Både Frankrig og Spanien har tirsdag passeret kedelige milepæle efter genopblussen af coronasmitte.

Frankrig har passeret to millioner bekræftede tilfælde af coronavirus.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University tirsdag aften dansk tid.

Dermed er landet det første land i Europa til at runde den kedelige milepæl. Opgørelsen fra Johns Hopkins viser også, at Spanien tirsdag er kommet over 1,5 millioner bekræftet smittede.

De to lande har oplevet en genopblussen af coronavirus i efteråret efter en sommerperiode med mere ro på.

Frankrig har en befolkning på cirka 70 millioner. De over to millioner smittede svarer til, at der er omtrent 2916 smittede per 100.000 indbyggere.

I Spanien, som har cirka 47 millioner indbyggere, er tallet 3212 smittede per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er tallet i Danmark, som har 64.551 bekræftet smittede, 1113 coronatilfælde per 100.000 indbyggere.

/ritzau/