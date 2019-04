Algeriet er i færd med at skrive et nyt og vigtigt kapitel i landets historie, siger fransk udenrigsminister.

Frankrig har tillid til Algeriets demokratiske overgang, efter at den algeriske præsident har indgivet sin afskedsbegæring i forbindelse med massive protester mod ham.

Det siger den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

Udenrigsministeren mener, at den 82-årige præsident Abdelaziz Bouteflikas beslutning om at træde tilbage markerer, at "Algeriet skriver et vigtigt, nyt kapitel i landets historie".

Algerierne har gennem "værdige og fredelige" protester de seneste uger vist, at de var "fast besluttede på at få deres stemmer hørt". Det siger Jean-Yves Le Drian.

- Vi er overbeviste om, at alle algeriere er i stand til at fortsætte denne demokratiske overgang i den samme rolige og ansvarlige ånd, som har hersket de seneste uger, tilføjer Le Drian.

82-årige Bouteflika har styret den tidligere franske koloni i to årtier og er længe blevet kritiseret for at holde fast i magten.

Efter et enormt pres meddelte præsidenten tirsdag, at han går af.

Meddelelsen kom, kort efter at den algeriske hærchef havde sagt, at den aldrende og sygdomssvækkede var uegnet til at regere og måtte gå af øjeblikkeligt.

Der har været massive demonstrationer mod Bouteflika, som er bundet til en kørestol og dårligt kan tale. Demonstranterne mener, at han blot er marionet for en magtfuld elite, der reelt styrer landet.

