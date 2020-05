En uge før første skridt i gradvis genåbning kan Frankrig glæde sig over positiv udvikling i daglige dødstal.

Frankrig kan i lighed med flere andre store europæiske lande glæde sig over, at coronaepidemien tilsyneladende er på retur.

Det seneste døgn er der således registreret 135 dødsfald blandt coronapatienter, hvilket er det laveste niveau i seks uger.

Det skriver mediet France24.

Med søndagens opjustering er det samlede dødstal i Frankrig oppe på 24.895, hvilket svarer til lidt over 37 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Meldingen fra Frankrig kommer, kort efter at sundhedsmyndigheder i både Storbritannien og Italien også har rapporteret om markante fald i de daglige dødstal.

I Frankrig har regeringen varslet en gradvis genåbning af samfundet, hvor de første lempelser vil træde i kraft 11. maj.

Sundhedsmyndighederne frygter dog, at epidemien kan blusse op igen.

Derfor opfordres alle franskmænd til fortsat at overholde retningslinjerne for social afstand og hygiejne.

I et forsøg på at kontrollere udbruddet har de franske myndigheder i øvrigt udviklet en app, der skal hjælpe med at spore smittespredningen i befolkningen.

Den vil være klar til en testfase 11. maj, hvor Frankrig indleder den gradvise genåbning. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/