Inden for det seneste døgn har 186 personer yderligere mistet livet til coronavirus i Frankrig.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Frankrig fortsætter sin stejle stigning.

Inden for det seneste døgn har 186 personer yderligere mistet livet til coronavirus.

Det oplyser sundhedsminister Olivier Veran ifølge AFP.

De nye dødstilfælde bringer det samlede antal i Frankrig op på 860. Tallet mandag er højere end både lørdag og søndag, hvor der begge dage blev registreret 112 nye dødstilfælde relateret til coronavirus.

I alt er 19.856 personer bekræftet smittet med coronavirus i landet. 8675 af disse er på hospitalet, hvor af 2082 er på en intensiv afdeling.

Myndighederne indførte tirsdag delvist udgangsforbud over hele Frankrig. Har man et ærinde, der kræver, at man bevæger sig udenfor, skal man have udfyldt en erklæring om, hvad man skal.

Har man ikke denne erklæring, risikerer man en bøde svarende til 1000 kroner.

/ritzau/