Frankrig runder en kedelig milepæl med over 10.000 døde, siden coronavirus brød ud.

I Frankrig er der tirsdag registreret 1417 dødsfald blandt coronasmittede på landets hospitaler og plejehjem i løbet af et døgn.

Det er det hidtil højeste antal coronadødsfald, franske myndigheder har registreret på et døgn.

Af dem er 820 døde på plejehjem, mens 597 er døde på et hospital. Det meddeler chefen for den franske sundhedsstyrelse, Jerome Salomon, tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mandag var antallet af registrerede dødsfald oppe på 833. Af dem var 607 på hospitalerne.

I udbruddets første uger talte Frankrig kun dødsofrene på landets hospitaler med. Det er først for nylig, at man er begyndt også at tage dødsfald på plejehjemmene med i de samlede opgørelser. Og det har fået tallene til at stige markant.

Der kan være et vist efterslæb i tallene fra landets plejehjem.

Det samlede dødstal, siden coronavirusset brød ud i februar, er nu oppe over 10.300. Af dem er knap en tredjedel ældre, der er døde på landets plejehjem, skriver nyhedsbureauet AFP.

Antallet af coronasmittede patienter på de franske hospitaler er i det seneste døgn steget med knap 3800.

- Epidemien fortsætter sin udvikling, advarer Jerome Salomon på en pressekonference.

Lidt over 78.000 coronasyge mennesker er indlagt rundt om på landets hospitaler.

Af dem er 7131 alvorligt syge indlagt på intensivafdelinger. Der er dog kun registreret en mindre stigning på 59 patienter på landets intensivafdelinger siden tirsdag.

- Vi er endnu ikke på toppen, for hver aften er der flere indlagte patienter, og hver aften er der lidt flere patienter på intensivafdelingen, siger chefen for den franske sundhedsstyrelse.

- Så vi er stadig på epidemiens opadgående kurve, selv om den er bremset lidt op, siger Salomon ifølge nyhedsbureauet dpa.

